Artista já havia declarado apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Redes Sociais / Reprodução) A cantora Pabllo Vittar registrou o momento pós-voto na tarde deste domingo (2/9). A artista estava em uma escola particular no Bairro Fundinho, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





Vestida toda de preto, Pabllo posou ao lado da urna eletrônica e fez a letra L com a mão. A drag queen já havia declarado apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e participou da gravação do single do candidato.