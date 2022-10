Duda Salabert vota com colete à prova de balas em BH

Duda votou no Bairro Caiçaras, Região Noroeste de BH (foto: Divulgação/ Duda Salabert )

A vereadora e candidata a deputada federal Duda Salabert (PDT) compareceu em sua zona eleitoral vestida com um colete à prova de balas, neste domingo (02/10). Duda votou no Centro Universitário Newton Paiva, no Bairro Caiçaras, Região Noroeste de Belo Horizonte.