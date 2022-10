Kalil vota em BH: 'Vamos tirar esse país da treva e colocar na luz'

Kalil disse que estar confiante na vitória de Lula (PT) no primeiro turno. "Tenho uma honra de vim votar como candidato à governador de Minas. Estou muito honrado só de vim votar aqui e ter a chance de governar o povo do estado onde eu nasci (...) então, eu peço a todo mundo, que independente do que acontecer, principalmente na eleição federal, em que provavelmente presidente Lula deva vencer no primeiro turno, vão para a casa, amanhã é outro dia. Temos que cuidar da nossa família, das nossas coisas, olhar para termos uma vida melhor. Vamos tirar esse país da treva e colocar na luz", disse Kalil à imprensa.