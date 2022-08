Duda Salabert sobre novas ameaças: "O corpo deve estar à disposição"

Duda Salabert participou de evento em Divinópolis onde falou sobre as ameaças sofridas. (foto: Divulgação/Assessoria Duda Salabert)

A declaração foi feita em visita à Divinópolis, nesta quarta-feira (17/8). Para a vereadora, os problemas que levam às eleições, que segundo ela, tendem a ser “as mais violentas da história do páis”, vão além da polarização e estão atreladas a ausência de propostas e ao enfraquecimento do debate político.



Isso, para ela, contribui para a formação de um “cenário de ódio” e estímulo para a violência. “Esse cenário de ódio foi uma plataforma ou acabou sendo um terreno fértil para as ameaças de morte que tenho sofrido”, destacou.



A nova ameaça foi recebida hoje pela vereadora com a assinatura 14/88. O 14 é referência a uma frase de supremacia branca, composta por 14 palavras. O 88 é em simbolismo a oitava letra do alfabeto, o H, fazendo alusão à expressão "Heil Hitler".



Duda relata ter sido vítima de seis ameaças por grupos neonazistas. Para ampliar a segurança, ela contará com a escolta da guarda municipal disponibilizada pelo prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman, andará de carro blindado e usará colete a prova de balas durante a campanha.



“Entendo que é um contexto complicado, mas é necessário disputar as eleições neste momento, porque se queremos a transformação do cenário político de romper a necropolítica e propor a biopolítica, nosso corpo deve estar à disposição”, declarou.

Outras ameaças

No início deste mês, a vereadora de Belo Horizonte registrou ocorrência após receber mensagens de ódio via e-mail também de um grupo neonazista. Ela disse que as mesmas pessoas já a ameaçaram antes.

"Perder seu emprego foi só o começo, na próxima vez você vai perder sua vida", diz trecho de e-mail enviado à parlamentar. Ele foi assinado por uma pessoa que se identifica pelo nome William Maza dos Santos.

Esse mesmo grupo, segundo Duda, foi responsável por ela perder o emprego em uma escola que trabalhava . Na época, foram enviados e-mails à instituição dizendo que a transformariam em um "mar de sangue".

