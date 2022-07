Duda Salabert quer apoio do PDT a Kalil na eleição em Minas

Duda Salabert deve tentar chegar a Brasília (DF) por meio da eleição deste ano (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Duda Salabert, vereadora de Belo Horizonte, utilizou o Twitter para defender a união do PDT, seu partido, a Alexandre Kalil (PSD), concorrente ao governo de Minas Gerais. Nesta quarta-feira (27/7), ela afirmou ser favorável, também, a uma candidatura pedetista ao Senado."Sobre o cenário político em MG, minha posição é: PDT lançar candidatura própria ao Senado e apoiar o Kalil ao governo", escreveu ela, que deve tentar vaga na Câmara dos Deputados.O pré-candidato do PDT a senador é Bruno Miranda , vereador da capital mineira. A convenção da legenda, marcada para sábado (30), deve referendar a participação dele no pleito.Os pedetistas ensaiaram lançar Miguel Corrêa ao governo, mas ele desistiu em meio a um imbróglio com a Justiça Eleitoral . Neste momento, existem tratativas com Marcus Pestana, pré-candidato do PSDB ao Executivo estadual.O apoio a Kalil foi pauta no início do ano. Ciro Gomes, presidenciável trabalhista, viajou a BH para conversar com o então prefeito . A união ao PSD, no entanto, ficou distante após Kalil firmar acordo com Luiz Inácio Lula da Silva (PT)