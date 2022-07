Miguel Corrêa desiste de disputar o governo de Minas em meio a turbulências

Miguel Corrêa deixou o PT após 15 anos na última janela partidária (foto: Reprodução/EM)

O ex-deputado federal Miguel Corrêa (PDT) desistiu de disputar o cargo de governador de Minas Gerais após uma série de problemas pessoais e profissionais. A decisão foi comunicada nessa terça-feira (14/7), em suas redes sociais.

"A vida nos reservas surpresas e com a minha separação (momento delicado na vida de todos) os meus filhos precisarão cada dia mais do que tenho para oferecê-los", declarou.

O político, de 44 anos, também passou uma série de mudanças e conflitos ao longo dos últimos meses. Na última janela partidária, deixou o PT, após 15 anos, para se filiar ao PDT, de Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência da República. Apesar de serem colegas de partido há pouco tempo, eles acumularam atritos por causa de fortes declarações de ambos os lados.

"Fui muito honrado pelo convite do nosso presidente, deputado federal Mário Heringer, em me conquistar e me lançar ao cargo de governador dos mineiros", ponderou.

Na publicação, Corrêa não revelou se vai se candidatar a outro cargo nas eleições de outubro deste ano, mas disse que vai continuar defendendo os interesses do PDT.