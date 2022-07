PT articula com o União Brasil e pode ganhar o apoio de Luciano Bivar

A ideia é que o União Brasil indique o vice para a chapa de Haddad ao governo de São Paulo, com isso o partido fecharia o apoio no primeiro turno ao PT (foto: Bruna Monteiro Esp.DP/DP/D.A Press)









O União Brasil definiu apoio, em convenção, ao candidato ao governo paulista pelo PSDB, Rodrigo Garcia — que, de acordo com a última pesquisa divulgada, do Instituto Badra Comunicação, está em terceiro lugar, com 13,1% dos votos no estado. A intenção é enfraquecer a candidatura do tucano que é considerado mais difícil de vencer em um eventual segundo turno com Haddad.













Disputa presidencial





O plano para convencer Bivar a retirar a pré-candidatura ao Palácio do Planalto foi oferecer o cargo de disputa ao Senado Federal, na chapa de Pernambuco, encabeçada por Danilo Cabral (PSB).









Outra possibilidade para garantir a desistência é lançar Bivar a disputa de deputado federal, em troca do apoio petista na disputa à presidência da Câmara dos Deputados, segundo o jornal O Antagonista. Lula acredita que seria um nome forte para concorrer com o candidato de Jair Bolsonaro (PL), Arthur Lira (PP-AL).





Há uma articulação de membros da campanha de Lula para que haja um encontro entre o ex-presidente e o presidente do União Brasil. Porém, uma ala bolsonarista dentro do partido resiste à ideia. Querem que o partido abra o apoio para que os filiados tenham a liberdade de escolha. Outros nomes do partido acreditam que almejar a presidência da Câmara é uma briga perdida.

Em mais uma investida do PT para diminuir a evasão de votos em candidatos da terceira via, o alvo das conversas se tornou Luciano Bivar, pré-candidato pelo União Brasil. As conversas acontecem diretamente com o presidente nacional do partido e o vice, Antônio Rueda.