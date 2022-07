Secretário de Defesa dos EUA defende lisura das eleições brasileiras

Lloyd J. Austin disse que converso com o ministro brasileiro, que reiteirou o compromisso com a lisura do pleito (foto: SAUL LOEB) Participando da 15ª Conferência dos Ministros da Defesa das Américas, realizada em Brasília, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, defendeu, nesta quarta-feira (27/7), a realização de eleições limpas e justas no Brasil. Em entrevista coletiva, ele também afirmou que se reuniu com Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa brasileiro, — que teria reiterado o compromisso com a lisura do processo eleitoral.









“Ele [ministro da Defesa brasileiro] estava muito focado em fornecer segurança para garantir que pudessem realizar uma eleição segura e transparente. E então ele está focado nisso, ficou muito claro para mim e, novamente, eu não precisei pressioná-lo. Isso está no centro de suas preocupações”, disse Lloyd Austin





O secretário afirmou ainda que o país norte-americano defende um “controle civil firme dos militares” na sociedade democrática. “Tive a oportunidade de reafirmar o papel adequado da função do Exército na sociedade democrática. E isso significa controle civil firme dos militares”, destacou.









As Forças Armadas foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para integrar a Comissão de Transparência Eleitoral. No entanto, os militares têm corroborado com o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) - que questiona a confiabilidade das urnas eletrônicas.





Durante 26 anos, não houve nenhum questionamento dos militares ao sistema eleitoral brasileiro. Também nunca foi registrada nenhuma de prova fraude nas eleições, desde a implantação da urna eletrônica, em uso desde 1996.









Em evento aberto na terça-feira (16/7), Lloyd J. Austin já havia dito que "a democracia é o símbolo das Américas" e que as nações do continente compartilham valores comuns, tais como "compromisso com o estado democrático de direito" e "devoção à democracia".





O Ministério da Defesa realiza o evento com representantes de 34 países das Américas. A cerimônia começou no dia 25 e vai até o dia 29. Além da reunião com o secretário dos EUA, Paulo Sérgio Nogueira terá outras audiências com representantes de Argentina, Colômbia, Equador, Haiti, Honduras, México, Paraguai, Suriname e Uruguai.