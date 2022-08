Duda Salabert recebe ameaça de morte de grupo neonazista

Duda Salabert durante convenção eleitoral do PDT, em BH, último sábado (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) Vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabert (PDT) divulgou na manhã desta segunda-feira (01/08) que recebeu ameaças de morte de um grupo formado por neonazistas, via e-mail. Segundo Salabert, as mesmas pessoas já fizeram ameaças a elas no passado.









Duda Salabert afirmou que foi este grupo que forçou a saída dela, no ano passado, de uma escola onde dava aula. "Recebi outra ameaça de morte do grupo neonazista que frequenta fóruns e ambientes virtuais de onde se (sic) surgiram os terroristas que cometerem o Massacre na escola de Suzano", escreveu a vereadora nas redes sociais.









"Agora esse grupo nazista me envia este e-mail me ameaçando e ameaçando minha família. A assinatura '14/88' é alusão a elementos nazistas. E o 'William Maza dos Santos' é frequentador desses grupos e já ameaçou estuprar uma jornalista com quem estou em contato", também afirma.

Denúncia formal

Duda vai registrar nesta tarde, na Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, em BH, uma denúncia formal. Na ameaça, o neonazista também afirma que Duda quer ser um "mártir".





"De São Paulo para Minas Gerais, é só um passo. Quer ser um mártir dos travecos, então beleza, aberração. Posso deixar você mais feio do que já é hoje, apenas preciso de um bastão e um maçarico. A fúria de Deus vai cair sobre você. Aguarde", também diz o e-mail recebido pela vereadora.





Duda, mulher transexual, candidatou-se à senadora por Minas em 2018 quando era filiada ao Psol e ficou na oitava posição, com 1,99%. Já em 2020, ela disputou a cadeira de vereadora e foi eleita com recorde de votos na história da capital mineira - 37.613.