Kalil diz que vai desmentir marqueteiros de Zema com números

Alexandre Kalil durante discurso na convenção eleitoral do PSB, na Assembleia de Minas, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Candidato ao Governo de Minas nas eleições de outubro de 2022, Alexandre Kalil (PSD) criticou neste domingo (31/07) a equipe do governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição. Disse que vai desmentir com números a propaganda que os marqueteiros do governador fazem. Kalil fez menção a Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha durante entre 1933 e 1945, período marcado pelo nazismo, e pediu para que Zema apresentasse resultados.









"Não estamos agredindo ninguém. Eu quero avisar aos senhores que vão sair por esse estado em campanha, e muito obrigado, para mim, para o senador Alexandre (Silveira), para o André (Quintão), eu quero dizer aos senhores que o discurso é simples: eu quero saber o que foi feito neste estado em quatro anos a não ser governar da Avenida do Contorno, para a Fiemg e para meia dúzia de bilionários. Eu quero saber o que foi feito nesse estado", completou.





Disputa





Em Minas, além de Kalil e Zema, Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP) e Cabo Tristão (PMB) se colocam na disputa pelo governo.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.