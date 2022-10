Simone Tebet vota em Campo Grande ao lado de apoiadores

Simone Tebet vota em Campo Grande (foto: Divulgação/Assessoria de imprensa/Flicker)

Candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet (MDB) votou na manhã deste domingo (2/10), em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Reduto eleitoral da senadora, ela estava acompanhada de assessores e apoiadores.

A candidatura de Tebet enfrentou resistência dentro do partido, que abriga políticos favoráveis a Lula e à reeleição de Bolsonaro. Para as eleições deste ano, a candidata Simone Tebet tem o apoio de legendas como Podemos, PSDB e Cidadania.

Nas pesquisas, a candidata mato-grossense disputa a terceira colocação com o postulante do PDT à presidência, Ciro Gomes. No levantamento Ipec divulgado no último sábado (1º/10) ela estava com 5% das intenções de voto, tecnicamente empatada com Ciro, que pontuou 6%.

Além de Tebet, votaram na manhã deste domingo os candidatos Lula (PT) e o presidente Bolsonaro (PL).