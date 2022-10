Quando TSE divulga resultado das eleições de 2022 (e onde acompanhar em tempo real)

Apuração eletrônica facilita compilação de resultados (foto: José Cruz/Agência Brasil)

A expectativa é que brasileiros já conheçam o resultado das eleições de 2022 por volta das 19h00 (horário de Brasília). Não há um horário pré-determinado para a divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do resultado oficial, mas a apuração em tempo real começa logo após o fechamento das urnas às 17h (horário de Brasília).

A contagem pode ser acompanhada no site do TSE (https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/resultados) e também em diversos sites de notícia como a BBC News Brasil, o Portal Uai e o em.com.br.

Pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil, a abertura e o fechamento das seções eleitorais ocorrerão ao mesmo tempo nos 26 estados e no Distrito Federal, das 8h às 17h (horário de Brasília).

Em 2018, por exemplo, a notícia de que haveria um segundo turno entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (candidato pelo PSL na época) foi divulgado às 20h50 quando 95% das urnas haviam sido apuradas e não havia possibilidade matemática de resultado diferente.

A votação no exterior fecha em horários variados de acordo com o fuso horário do país. A primeira conclusão da votação foi na Nova Zelândia, que está 15 horas na frente do Brasil.

No total, cinco cargos estão em disputa neste 1º turno: deputado federal, estadual (ou distrital), senador, governador e presidente da República.

Este ano, estarão em disputa uma vaga na Presidência da República, 27 nos governos dos estados e do DF, 27 no Senado Federal, 513 na Câmara dos Deputados, 1.035 nas Assembleias Legislativas dos estados e 24 na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63110519

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!