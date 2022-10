Por que quero governar Minas Gerais? Perguntamos aos candidatos

Minas Gerais tem 10 candidatas e candidatos ao governo estadual este ano (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Estado de Minas entrevistou ao longo das duas últimas semanas de campanha os 10 candidatos ao governo de Minas. Foram sabatinas transmitidas ao vivo no Portal UAI, em que eles puderam detalhar seus planos de governo. A cada um dos postulantes ao Palácio Tiradentes, o EM fez a pergunta: "Por que você quer governar Minas Gerais?".



O convite para as sabatinas foi enviado em 8 de agosto aos coordenadores de campanha de todas as 10 chapas que disputam o governo de Minas Gerais e incluía uma sabatina ao vivo de 40 minutos no estúdio do podcast EM Entrevista e uma participação de 5 minutos em entrevista no Jornal da TV Alterosa.

O governador e candidato Romeu Zema (Novo) não compareceu e informou a ausência horas antes da primeira entrevista. Carlos Viana (PL) também não compareceu. Ambos foram convidados a enviar vídeo de até 1 minuto respondendo à mesma pergunta dos demais. Apenas Viana mandou o vídeo.

Alexandre Kalil (PSD)

"Não é querer ser o governador de Minas Gerais. Eu fui chamado para um projeto muito legal. Então, eu fui prefeito (de Belo Horizonte entre 2017-2022), tinha mais três anos (passou o cargo para o vice-prefeito, Fuad Noman, em março), e resolvi sair para esse desafio. Agora, com muita modéstia, eu acho que eu estou capacitado e estou credenciado para ser o governador de Minas Gerais. Ser um bom governador de Minas".





Cabo Tristão (PMB)

"Quero ser governador de Minas para mostrar o que uma gestão pública de qualidade pode fazer. Quero trazer sistemas de cidades de excelência, quero trazer pessoas competentes de verdade e não aqueles acordões partidários como nós vimos, inclusive na atual gestão. Quero ser um candidato servidor público para abraçar realmente o serviço público com qualidade e, assim, a população vai ter realmente orgulho de ter um governador, o servidor público 01, na cadeira do governo."





Carlos Viana (PL)

"Quero ser governador porque me angustia muito observar que nós estamos condenando mais uma vez uma geração ao subemprego, sub-renda na escola pública em Minas. Nós não temos índice de aprendizado, de evasão escolar, nós não temos nenhum esforço para dividir aquilo que é o principal, que é o conhecimento, o que gera riqueza. Faz com que as pessoas tenham a possibilidade de serem empreendedoras, de se desenvolverem, de crescerem como pessoas."





Indira Xavier (UP)

"Quero governar Minas para colocar todas as riquezas do nosso estado a serviço do povo. Esse que constrói todos os dias com suor e sangue o nosso patrimônio, e desse jeito que está, o nosso povo só tem sofrido, passado fome, vivido na miséria. Porque não há governos comprometidos em fazer enfrentamento a todas as mazelas que existem no nosso estado. Então, vem conosco na campanha da Unidade Popular pelo Socialismo para a gente ter o primeiro governo administrado por duas mulheres."





Lorene Figueiredo (Psol)

"Quero governar Minas Gerais para acabar com essa política de ódio e de privatização que retira os direitos dos mineiros, para acabar com a farra das mineradoras e das grandes empresas para governar para as mulheres e para os nossos filhos. Quero governar Minas Gerais para devolver a gente o direito de sonhar e de planejar o futuro pelo direito ao futuro. Vem comigo."





Lourdes Francisco (PCO)

"Quero governar Minas Gerais porque Minas tem um povo maravilhoso e esse povo tem que governar junto com o governante que se preocupe com suas causas e com Minas Gerais. Esse povo é o motivo de eu estar sendo candidata a governadora de Minas. É por esse povo que eu luto; é por esses trabalhadores de Minas."





Marcus Pestana (PSDB)

"Na juventude, a minha geração queria um outro Brasil: livre democrático e com justiça social. E eu descobri a política. Tive 40 anos de vida pública, muito novo vereador, aos 22, e acumulei uma experiência administrativa e política. Tenho convicção que por toda a história que eu tive, toda experiência acumulada, eu tenho convicção que eu sou uma melhor alternativa e que ofereço uma saída segura e ousada para o futuro de Minas Gerais."





Renata Regina (PCB)

"Quero governar Minas Gerais para que nosso estado tenha a primeira governadora mulher em sua história. E que essa mulher seja uma mulher trabalhadora, que enfrenta aí no seu cotidiano todos os problemas da maioria da nossa população, precisando usar o centro de saúde, o SUS, precisando usar a educação pública. Uma pessoa comprometida com a classe trabalhadora e que vai buscar e construir mecanismos para garantir a ampla e efetiva participação popular em todas as decisões do governo."





Vanessa Portugal (PSTU)