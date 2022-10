'Ô animal, votei em você': Bolsonaro a Daniel Silveira, que está inelegível

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na manhã deste domingo (2/10) que votou no ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), candidato ao Senado Federal. "Ô animal, votei em você", disse Bolsonaro ao abraçar Silveira, que o acompanhou na votação na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro.





Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em março deste ano por ataques às instituições brasileiras e por organizar atos antidemocráticos, Daniel Silveira teve seu mandato na Câmara Federal suspenso e está inelegível.

Silveira acompanhou o presidente na votação no Rio de Janeiro. (foto: Reprodução/redes sociais)

Um mês depois, o ex-policial militar recebeu o perdão presidencial (indulto) de Bolsonaro e teve sua prisão revogada. A pena era de 8 anos e 9 meses.

A candidatura de Silveira ao Senado foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) em setembro. Ele recorreu da decisão.





Silveira fez campanha, utilizando o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e pôde receber votos. Segundo o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a candidatura está "anulada sub judice". Seus votos serão contabilizados mas não validados enquanto o recurso não for julgado.





Romário lidera pesquisas no Rio





O candidato do PL a senador do Rio de Janeiro é Romário, que tenta a reeleição e lidera as pesquisas com 35% dos votos válidos. Ele é seguido por Alessandro Molon (PSB), com 21%, e Clarissa Garotinho (União Brasil), com 16%. Daniel Silveira é o 4º colocado, com 10%.





Recebi este vídeo circulando em WhatsApp.

Ele mostra aos que diziam que o Presidente apoiava Romário, que isso é xadrez 4D e isso e aquilo, devo dizer que ainda estão jogando damas.



"O animal, votei em você."

%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23

Que honra! Que honra! pic.twitter.com/F8EnKhrTlw — Daniel Silveira - candidato ao senado 142 (@Senador142RJ) October 2, 2022

Sem mencionar a situação de sua candidatura, Silveira afirmou em postagem no Twitter que a fala de Bolsonaro "mostra aos que diziam que o Presidente apoiava Romário, que isso é xadrez 4D e isso e aquilo, devo dizer que ainda estão jogando damas."

Em coletiva de imprensa após votar, Bolsonaro afirmou que "eleições limpas têm que ser respeitadas", mas virou as costas para jornalistas que perguntaram se ele aceitará uma possível derrota.