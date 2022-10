Apoiado por Bolsonaro em debate, Capitão Contar vai ao 2º turno no MS

Renan Contar, candidato a governador em Mato Grosso do Sul (foto: Divulgação)



O capitão da reserva do Exército, Renan Contar, disputará o segundo turno na eleição para governador do Mato Grosso do Sul. Com 95,2% das urnas apuradas, o candidato do PRTB ocupa o primeiro lugar, com 27% dos votos.





Contar cresceu de última hora entre os eleitores do estado após ter recebido o apoio do presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira (30/9), durante o debate da TV Globo. Ele respondeu uma pergunta de Soraya Thronicke (União Brasil).





"Quero fazer um apelo a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul. Não é uma resposta, é uma constatação. Não tinha tomado partido no tocante à eleição para governador. A partir deste momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu a mim, quero apelar a todos os eleitores do Mato Grosso do Sul: votem no Capitão Contar para governador. É a melhor opção para este estado”.