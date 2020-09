Ex-secretário de Fazenda Fuad Noman aceita convite de Kalil para ser vice na disputa pela PBH

Fuad Noman deve compor chapa de Kalil na busca pela reeleição (foto: Rodrigo Clemente/PBH/Divulgação )

PSD mira governo do estado

O ex-secretário da Fazenda de Belo Horizontedeve ser o vice de Alexandre(PSD) na disputa pela reeleição. Nesta segunda-feira, ao, Fuad, que dirige o partido na capital mineira, confirmou, ter aceitado o convite de Kalil para integrar a chapa. A convenção dopara a eleição municipal está marcada para o domingo (13), na Assembleia Legislativa. A composição deve ser oficializada na data.“Ele me convidou e eu aceito. Agora, vamos aguardar a convenção. Nunca participei de eleição, nunca pedi votos e não tenho nenhuma experiência nessa parte de voto”, afirmou Fuad.O antigo chefe da Fazenda municipal deixou ono fim de maio. A saída ocorreu, justamente, para gerir o partido ante o processo eleitoral. O economista compôs a gestão de Kalil desde o início do mandato, em 2017. Fuad foi, também, secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas.Kalil deve ter grande leque de partidos em sua coligação. Fuad confirmou acordos fechados com PP e. O emedebista Adalclever Lopes, aliás, deve coordenar a campanha. Presidente do Parlamento Estadual na legislatura passada, ele foi consultor de relações institucionais da prefeitura durante parte do ano passado.A convenção deve ter a presença de importantes “caciques” do PSD. O presidente nacional da legenda, Gilberto, é esperado. Os senadores mineiros Carlos Viana e Antoniotambém devem participar.O primeiro turno das eleições deste ano será em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, em 29 do mesmo mês. As legendas têm até 16 de setembro para oficializar e lançar candidatos e chapas.O PSD é dono da maior bancada da, com 13 dos 41 vereadores. No mês passado, o EM mostrou que parlamentares da sigla creem na redução da bancada em 50% No domingo (6), em entrevista exclusiva, Carlos Viana classificou Kalil como “candidato natural” do partido no pleito estadual de 2022 “Kalil é um candidato natural do partido. Está muito cedo. Temos que avaliar, mais à frente, quem estará melhor nas pesquisas. O PSD vai ser um player com candidatura em 2022, isso com certeza. Quem será é uma decisão que tomaremos após as eleições municipais”, assegurou o senador.