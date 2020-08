Corrida à reeleição na Câmara de BH será intensa

A eleição de 2020 será a primeira sem a possibilidade de coligações para a eleição legislativa. Mudanças na lei eleitoral aprovadas em 2017, mas que entram em vigor apenas neste ano, proíbem a junção de partidos para a formação de chapas coletivas nos pleitos para a Câmara Federal, as câmaras municipais e as assembleias legislativas. Por isso, as legendas precisarão construir chapas “puro-sangue”, apenas com pessoas que constam em seus quadros.





Para Álvaro Damião (DEM), a alteração traz transparência à disputa. “Três ou quatro partidos se juntavam para ‘fazer’ uma ou duas pessoas, e isso era injusto com quem estava concorrendo. Hoje, as pessoas sabem claramente a regra do jogo, quantas pessoas vão participar e quem tem chances reais de ganhar”, argumenta.





Único representante no PCdoB na Câmara, Gilson Reis deverá ter a companhia da ex-deputada federal Jô Moraes na chapa do partido. Gilson não teme ser prejudicado pela nova lei eleitoral e, tampouco, pela candidatura de Jô, conhecida figura das esquerdas na capital e que, em tese, pode “tomar” votos antes destinados a ele. “A eleição para vereador é muito específica, de vinculações muito diretas a pessoas e movimentos. O PCdoB trabalha para eleger dois vereadores e tem uma chapa formada com 58 candidatos”, salienta o vereador.





Felipe Nunes, cientista político e docente da UFMG, acredita na manutenção da tendência de renovação dos componentes do Parlamento Municipal, sobretudo por conta do fim das coligações, que traz incertezas aos cenários. “A impossibilidade de se fazer alianças vai mudar um pouco a matemática. Em minha avaliação, quem ganha com isso são os candidatos que vêm de estruturas partidárias mais organizadas, principalmente das legendas que terão candidaturas a prefeito”, explica.





O cientista político Carlos Horta, por sua vez, crê que a abolição das alianças legislativas pode fortalecer a identidade das legendas junto ao eleitorado. “O partido político é feito para ser uma força e ter uma identidade. Essa identidade se manifesta no nome, no programa e na força eleitoral”, defende.





Prazos O primeiro turno das eleições municipais está agendado para 15 de novembro, feriado em virtude da Proclamação da República. O segundo turno deve ocorrer duas semanas depois. Desde o último dia 11, emissoras de rádio e TV não podem veicular programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. Entre 31 de agosto e 16 de setembro, os partidos devem fazer convenções para definir, formalmente, alianças e representantes. A data limite para o registro das candidaturas, 26 de setembro, marca o início das propagandas eleitorais, inclusive na internet.