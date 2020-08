Morre ex-deputado Caio Nárcio (PSDB-MG) aos 33 anos com covid-19

O ex-deputado federal Caio Nárcio (PSDB-MG) morreu neste domingo, 16, aos 33 anos. Ele estava internado há cerca de um mês no Hospital das Clínicas, em São Paulo, para tratamento de meningoencefalite, quando foi diagnosticado com o novo coronavírus, e não resistiu. Caio deixa a esposa, grávida de cinco meses.



Filho de Nárcio Rodrigues, ex-presidente do PSDB mineiro, Caio exerceu o cargo de deputado federal entre 2015 e 2019 e era considera uma das novas lideranças no partido em Minas Gerais. Nárcio gravou um vídeo de homenagem ao filho, após a confirmação da morte na tarde deste domingo, compartilhado nas redes sociais.



"Perder um filho não é fácil, perder um filho como Caio Nárcio é mais difícil ainda", disse o pai. "Com ele, eu aprendi a compartilhar sonhos e construir grandes alegrias."



O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), decretou luto oficial em homenagem a Caio Nárcio. "Como parlamentar buscou seguir os passos do pai, mas teve sua vida ceifada pela covid. Tenho um grande carinho por todos da família e deixo meus sinceros sentimentos", disse Virgílio.