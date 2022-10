Kalil sobre Nikolas Ferreira: 'Brilhante e parece que nasceu pra política'

Alexandre Kalil negou que Minas Gerais seja um estado conservador (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Em entrevista coletiva concedida na noite deste domingo (2/10), o candidato derrotado na disputa pelo Governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) comentou sobre seus opositores nas eleições e rasgou elogios a Nikolas Ferreira, deputado federal mais votado no Brasil e na história de Minas.

“Ele é extremamente inteligente. Foi oposição minha, mas é um menino fora da média. Ele é muito, muito, muito inteligente. Ele é brilhante nos objetivos dele e parece que nasceu pra política”, declarou.

Cleitinho

Alexandre Kalil também falou a respeito de Cleitinho, eleito senador em Minas Gerais . “Depois da eleição do Cleitinho para o Senado, nós temos que avaliar como essa política está andando. Ele entrou na onda do Bolsonaro, do bolsonarismo, que veio a Minas Gerais e teve um resultado surpreendente para todos nós. Se davam 14, 15 pontos, me parece que foi quatro, três”, disse.





Kalil negou que houve influência direta do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), na eleição do agora senador. "Não estou falando mal do Cleitinho não. Estou falando que ele foi para a internet, botou a camisa do América, andou com Bolsonaro duas ou três vezes. Não vem colocar na conta do Bolsonaro a eleição dele não. Botou a camisa do América e saiu conversando com o povo”, comentou.





O candidato ainda negou que Minas Gerais seja um estado conservador pelas escolhas para o Senado e a Câmara. “Qual estado conservador que é? Não tem estado conservador nenhum, entendeu? É uma onda”, afirmou Kalil.