Ribeirão das Neves: os mais votados para presidência, governo e senado

Kalil venceu a eleição na cidade de Ribeirão das Neves (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado na cidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, com 81.560 votos. Em seguida, aparecem Jair Bolsonaro (PL), com 70.704; Simone Tebet (MDB), 6.600; e Ciro Gomes (PDT), 4.374.









Em relação ao governo do Estado de Minas Gerais, o candidato Alexandre Kalil (PSD) foi o mais votado (67.432) na cidade. O segundo mais lembrado pelos eleitores foi o atual governador Romeu Zema (Novo), com 58.609 votos. Em terceiro ficou o atual senador Carlos Viana (PL), 20.342 votos.





Em 2018, Zema havia conquistado 33,98% dos votos (41.107) na cidade, no primeiro turno.





Na disputa pela vaga ao senado, o candidato Alexandre Silveira (PSD) foi o mais votado pelos nevenses, com 53.400 votos. Ele foi seguido de perto por Cleitinho (PSC), com 49.317. Em terceiro ficou Marcelo Aro, do Partido Progressistas (PP), com 26.819 votos.