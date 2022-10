Contagem: os candidatos mais votados para presidência, governo e senado

Zema e Bolsonaro lideraram em Contagem (foto: Redes Sociais/Reprodução) O candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, com 171.682 votos. Em seguida, aparecem Lula (PT), com 151.516; Simone Tebet (MDB), 18.028; e Ciro Gomes (PDT), 12.435.









Em relação ao governo do Estado de Minas Gerais, o candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), foi o mais votado (156.518) na cidade. O segundo mais lembrado pelos eleitores foi o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, com 128.845 votos. Em terceiro ficou o atual senador Carlos Viana (PL), 38.338 votos.





Em 2018, Zema havia conquistado 48,96% dos votos (135.937) na cidade, no primeiro turno.





Na disputa pela vaga ao senado, o candidato Cleitinho (PSC) foi o mais votado pelos contagenses, com 124.109 votos. Ele foi seguido de perto por Alexandre Silveira (PSD), com 108.578. Em terceiro ficou Marcelo Aro, do Partido Progressistas (PP), com 53.049 votos.