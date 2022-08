Zema não descarta apoio de Bolsonaro em eventual 2º turno

O governador Romeu Zema (Novo) lança sua campanha à reeleição em evento no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, ao lado de Mateus Simões (Novo), candidato a vice-governador, e Marcelo Aro (PP), postulante a uma vaga no Senado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Governador de Minas Gerais e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo) não negou que pode aceitar o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. O chefe do Executivo mineiro lançou oficialmente sua candidatura neste sábado (27/8), no Bairro Buritis, Região Oeste de BH.

Questionado pelo Estado de Minas sobre o assunto, Zema disse que espera vencer a eleição ainda no primeiro turno, mas nunca receberia apoio do Partido dos Trabalhadores (PT), que, para ele, “destruiu Minas Gerais”.

“Nós estamos trabalhando na eleição de primeiro turno. Pode ser que tudo fique resolvido ainda no primeiro turno. Como eu já disse, eu votar num partido que destruiu Minas Gerais? Eu nunca faria isso”, afirmou. “Vamos aguardar o segundo turno, quem sabe vai resolver tudo no primeiro. Agora, PT que destruiu Minas eu não apoio”, confirmou, ao ser questionado sobre possível aliança com Bolsonaro na reta final.

Ontem, sexta-feira (26/8), o presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou a gestão de Romeu Zema em Minas e disse que gostaria de estar ao lado do governador mineiro “desde o primeiro momento”.

Durante entrevista ao Programa Pânico, um dos integrantes do programa vestiu uma peruca grisalha e, imitando a voz do governador de Minas, perguntou a Bolsonaro sobre uma declaração em que o presidente disse que jamais seria inimigo de Zema. O comediante questionou se a frase tinha como objetivo garantir o apoio do líder nas pesquisas pelo governo do estado em um eventual segundo turno pela Presidência da República.

“O Zema, no meu entender, está fazendo um bom governo em Minas Gerais. Conversei com ele algumas vezes para fazer um casamento ali, mas o partido (Novo) resolveu que tinha que ter um candidato a presidente. E do meu lado apareceu o Carlos Viana (PL), conversei com o Carlos Viana. Eu não posso deixar agora, como estive em Betim e em BH, sem ter alguém para me ajudar lá. Ajudar a organizar comício, motociata, entre outras coisas mais”, respondeu o presidente, se referindo à sua passagem pela capital mineira na última quarta-feira (24/8).





Carreata

Zema participou de carreata após lançamento de camapanha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Depois do evento, Zema seguiu para uma carreata com o candidato ao Senado pela chapa zemista, Marcelo Aro (PP) e o candidato a vice-governador Matheus Simões.

Além deles, a presidente da Câmara dos Vereadores, Nely Aquino (Novo), e o vereador Juliano Lopes (Agir) também estavam no local.

A Carreata do governador passou pelos seguintes locais: Av. Christovam Chiaradia; Av. Professor Mário Werneck; Rua José Rodrigues Pereira; Av. Raja Gabaglia; Av. Nossa Senhora do Carmo; Avenida do Contorno; Av. Cristóvão Colombo; Praça da Liberdade e Av. João Pinheiro.