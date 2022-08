Zema: "Apoiar o PT que destruiu Minas, jamais"

O governador Romeu Zema (Novo) lança sua campanha à reeleição em evento no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, ao lado de Mateus Simões (Novo), candidato a vice-governador, e Marcelo Aro (PP), postulante a uma vaga no Senado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que jamais votará no Partido dos Trabalhadores (PT). O candidato à reeleição começa a campanha, neste sábado (27/8), no Bairro Buritis, Zona Oeste de Belo Horizonte.Questionado pelo, sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL), que afirmou nessa sexta-fera (26/8) que Zema era sua primeira opção, o governador mineiro disse que não descarta o apoio do presidente."Nós estamos trabalhando na eleição de primeiro turno. Queremos ser eleitos em primeiro turno. Mas eu tratar de partido que destruiu Minas Gerais? Eu nunca vou fazer isso", afirmou."PT que destruiu Minas, jamais", confirmou. Zema lança campanha neste sábado ao lado do candidato ao Senado, Marcelo Aro (PP), e do candidato a vice-governador, Mateus Simões (Novo).