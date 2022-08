Zema sobre Paulo Brant: ''Nunca vi jogador jogar em time rival''

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O candidato à reeleição para o Governo de Minas, Romeu Zema (Novo), falou sobre as desonerações feitas no gabinete do vice-governador Paulo Brant (PSDB) em que 22 servidores foram exonerados. A ação aconteceu depois que Brant aceitou ser vice na chapa tucana , junto com o candidato ao governo Marcus Pestana (PSDB)."Eu encaro com naturalidade. Nunca vi jogador do Cruzeiro entrar em campo pelo Atlético. Eu acho que é uma questão de definição e transparência", afirmou.Anteriormente, Paulo Brant tinha dito que a decisão de Zema foi "ato mesquinho e truculento , incompatível com a lealdade e o respeito que sempre pautou o nosso relacionamento".Zema lança campanha neste sábado (28/8) ao lado do candidato ao Senado Marcelo Aro (PP) em evento no Buritis, Zona Oeste de BH.