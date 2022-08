Marcelo Aro: "Não me preocupo com as pesquisas"

Ao lado do governador Romeu Zema (Novo), Marcelo Aro disse que tem apoio declarado de 600 prefeitos: "Temos a maioria esmagadora" (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Candidato ao Senado, Marcelo Aro (PP) disse que conta com o apoio dos prefeitos do interior de Minas para crescer nas pesquisas eleitorais. O deputado lança campanha, neste sábado (28/8), ao lado do governador de Minas, Romeu Zema (Novo)."Meu primeiro objetivo é mostrar minhas propostas. Eu quero mostrar o que eu quero fazer. Não me preocupo com as pesquisas", disse. "Já declaram apoio à minha candidatura 600 prefeitos. Temos a maioria esmagadora", afirmou.Para Aro, o resultado ainda não refletiu nas pesquisas porque a "campanha começa hoje".Pesquisa da Quaest Consultoria realizada face a face, contratada pela Genial Investimentos e divulgada no início do mês, aponta o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) liderando a corrida ao Senado por Minas Gerais, com 19% das intenções de voto no levantamento estimulado – quando os entrevistados recebem uma lista prévia com os nomes dos candidatos.No segundo lugar há um empate técnico, dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, entre os outros quatro candidatos. São eles: o senador Alexandre Silveira (PSD), com 8%; a professora Sara Azevedo (Psol), que alcançou 6%; o vereador de Belo Horizonte Bruno Miranda (PDT), com 5%; e o deputado federal Marcelo Aro (PP), que obteve 4% das intenções de voto.