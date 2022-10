Veja os deputados estaduais eleitos em Minas Gerais em 2022

Ver galeria . 10 Fotos Bruno Engler (PL) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press )

Legenda de Romeu Zema (Novo), governador mineiro reeleito em primeiro turno, o Novo conseguiu eleger dois deputados e mantém o número da última legislatura. Os dois são novatos: Dr. Maurício (Novo) e Zé Laviola (Novo).



PSB, Pros, PSDB, Podemos, PCdoB, Psol e DC fizeram somente um candidato. Já PP, PV, Republicanos, Cidadania, Avante, PMN, PSC, União, Patriota, PDT, MDB e Rede variaram de seis a dois candidatos eleitos cada.

Estão definidos os 77 deputados estaduais de Minas Gerais para a legislatura 2023-2026. O resultado saiu na madrugada desta segunda-feira (03/10), após o primeiro turno das eleições gerais de 2022, nessa segunda-feira (2).A maior bancada da legislatura 2023-2026 será do Partido dos Trabalhadores (PT), com 12 candidatos eleitos. O Partido Libertal (PL) aparece na sequência, com nove, assim como o Partido Social Democrático (PSD).Os três partidos se destacam pela expressividade dos votos. Bruno Engler (PL), candidato reeleito, teve 637 mil votos e quebrou o recorde de votos entre deputados estaduais em Minas na história - superou Mauro Tramonte (Republicanos), que teve cerca de 500 mil em 2018. Engler tem como aliado Jair Bolsonaro (PL), presidente da República que tenta reeleição e disputará reeleição.Beatriz Cerqueira (PT) foi a segunda mais votada, com 248 mil. Cassio Soares (PSD) fecha o pódio, com 132 mil. Antonio Carlos Arantes (PL) e Mauro Tramonte completam o top 5 dos deputados estaduais mineiros mais votados.