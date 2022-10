O que muda? Assembleia de Minas tem 52 reeleitos e 25 caras novas

Eduardo Azevedo vai 'substituir' Cleitinho, que foi eleito senador, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (foto: Reprodução/Facebook Eduardo Azevedo)

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) contará com 25 novos integrantes na legislatura 2023-2026 em relação à composição de 2022. Com o fim do primeiro turno das eleições gerais deste ano, nesse domingo (02/10), 52 deputados estaduais conseguiram reeleição, enquanto 14 não tiveram êxito na disputa.