Kalil parabeniza Zema e diz que saída da PBH não foi precipitada

Kalil afirmou que caso quisesse segurança, poderia ficar no cargo de prefeito por mais dois anos (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Alexandre Kalil, derrotado na corrida pelo governo de Minas Gerais, concedeu entrevista coletiva após o final da apuração dos votos, na noite de domingo (2/10), no saguão do prédio onde mora, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.