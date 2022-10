Zema: 'Meu grande objetivo é combater o PT'

Romeu Zema, reeleito governador de Minas, voltou a criticar o PT em entrevista (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O governador mineiro, Romeu Zema (Novo), disse, nesta segunda-feira (3/10), que seu "grande objetivo" é "combater o PT".A reboque das conversas para apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, Zema voltou a criticar o antecessor Fernando Pimentel, que é petista, e a ex-presidente Dilma Rousseff, também filiada ao PT."Eu, que venho do setor privado, sei mais do que ninguém o desastre que o PT provocou em 2015 e 2016 no Brasil: mais de 10 milhões de desempregados. Meu grande objetivo é combater o PT. Não que concorde totalmente com as pautas do governo federal, mas estarei, muito provavelmente, ao lado do presidente Bolsonaro, evitando que o desastre do passado se repita. Devemos acertar isso (o apoio a Bolsonaro) em um ou dois dias", disse, em entrevista à "CNN Brasil".O apoio de Zema a Bolsonaro na disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um dos desejos do PL. O partido, inclusive, cogita entrar na base aliada ao governo de Minas na Assembleia Legislativa a fim de facilitar a aproximação "No passado, o PT, em Minas Gerais, foi uma grande tragédia, uma das gestões mais desastrosas que o estado já teve. Como sou mineiro e senti na pele o desastre que foi Minas na gestão que foi de 2015 a 2018, tenho a obrigação de combater um governo que causou danos enormes não só ao estado, mas a cidades grandes como Uberlândia e Pouso Alegre", falou Zema.Para vencer em primeiro turno a eleição mineira, o político do Novo derrotou Alexandre Kalil (PSD), apoiado por Lula, e outros oito concorrentes.