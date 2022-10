Nikolas Ferreira sobre corte de cabelo: 'Fiz um voto com Deus'

Nikolas ainda



Após ser eleito o deputado federal mais votado do país, Nikolas Ferreira apareceu com o cabelo mais curto na Câmara de BH, nesta segunda-feira (3/10) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O vereador disse ainda que o clima é de gratidão, e não comemoração. “Uma vez que ainda temos o segundo turno para ganhar aqui no Brasil.”Nikolas ainda agradeceu os 1.492.047 votos que recebeu dos eleitores mineiros

O vereador Nikolas Ferreira explicou o motivo do corte de cabelo, durante sessão na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (3/10). Segundo ele, foi uma promessa pela eleição com recorde de votos para a Câmara dos Deputados.“Eu fiz um voto com Deus no começo da campanha que se caso eu ganhasse o recorde aqui em Minas Gerais, rasparia o cabelo como Paulo fez”, disse, referindo-se ao apóstolo.“Tudo que eu sou e tenho é para consagrar a Cristo. Coloco meu coração e peço obediência para Ele para enfrentar. É o começo de uma guerra”, afirmou em relação ao mandato na Câmara dos Deputados no próximo ano.