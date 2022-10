Recordista, Nikolas Ferreira manda recado: 'Vai ter que engolir'

"Essa vitória para mim é fruto de muito trabalho, de muita luta. É mostrar que o jovem, ele pode ser conservador e não simplesmente pensar no final de semana e ser escravo de suas vontades. Essa vitória para mim representa que o Brasil tem esperança de que a gente está plantando aqui sementes para um Brasil com futuro muito melhor", também afirmou, em entrevista ao Estado de Minas.



Em entrevista coletiva após o resultado no primeiro turno, Bolsonaro elogiou Nikolas Ferreira. "O trabalho do Nikolas ajudará a gente ter uma parcela de jovens no segundo turno", disse.





Nikolas Ferreira tem outra marca importante: ele é o segundo vereador belo-horizontino mais votado da história, com 29.388 votos em 2020. Ele vai deixar a Câmara Municipal de BH e leva consigo uma "onda" do PL à Câmara dos Deputados.