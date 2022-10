Kalil compara derrota para Zema com Atlético no Mundial de Clubes

Passagem pelo Galo

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) comparou a derrota para o governador Romeu Zema (Novo) nas eleição para o governo de Minas com o Mundial de Clubes da Fifa de 2013. Zema foi reeleito em primeiro turno com 56 % dos votos válidos, contra 35% de Kali , que teve o apoio do ex-presidente Lula (PT) na disputa."Eu tinha por hábito, quando (era) presidente do Atlético, vir ao microfone na hora de uma derrota. Eu comparo muitas coisas com o futebol. Isso (perder as eleições) é mais ou menos como ser derrotado num Mundial de Clubes. Porque para ser derrotado no Mundial, tem que ir lá disputar", explicou Kalil em coletiva de imprensa nesse domingo (2/10).Kalil foi presidente do Atlético entre 2008 e 2014 e se tornou um dos dirigentes mais vencedores da história do clube, com o inédito título da Libertadores (2013) e o da Copa do Brasil (2014).Ao conquistar a Copa Libertadores da América, o Atlético se classificou para o Mundial de Clubes FIFA 2013, em Marrocos. Com ídolos como Ronaldinho, Tardelli, Victor e Leonardo Silva em campo, o time perdeu a semifinal para o Raja Casablanca por 3 a 1 e foi eliminado do torneio. O resultado "inesperado" frustrou o sonho dos atleticanos de disputar a final com o Bayern de Munique, campeão europeu naquele ano.Kalil acredita que a derrota para Zema se assemelha com o Mundial de Clubes, pois só foi possível após uma vitória importante, como a Libertadores da América. É o caso das duas eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte, em 2016 e 2020. No segundo mandato, Alexandre Kalil foi reeleito em primeiro turno com a maior votação da história de BH - cerca de 63% dos votos válidos.



Ao anunciar a saída da PBH para disputar o governo de Minas, em 25 de março de 2022, Kalil comparou sua votação expressiva com o título da Copa Libertadores.



"Não sou modesto, não gosto de dividir vitória com ninguém. Mas esses votos (para a Prefeitura, em 2020) não são meus, são de todos. É nossa medalha, nossa Libertadores da América. Que foi entregue pelo povo de Belo Horizonte a todos nós", festejou.



Ao reconhecer a derrota na disputa estadual nesse domingo, Kalil desejou sorte ao governador Romeu Zema: "Que Deus lhe proteja, que Deus lhe dê sabedoria". E disse que sai desta eleição com a "cabeça erguida".





"Não sentei com prefeito, não levei prefeito para cantinho, para deputado. Fiz uma campanha tentando tocar o coração do povo. Só toquei o coração de 35% da população de Minas Gerais, o que é muito. Estou triste, mas a quantidade de votos me consola muito. O desempenho eleitoral me consola muito", declarou.