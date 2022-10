Zema vence Kalil também em Belo Horizonte

BE

A disputa pelo governo de Minas terminou no primeiro turno com vitória de Zema sobre Kalil e os demais candidatos (foto: Divulgação) Alexandre Kalil (PSD), derrotado na disputa pelo governo de Minas, perdeu também entre os eleitores de Belo Horizonte. Ex-prefeito da capital, reeleito no primeiro turno em 2020, não conseguiu transferir a aprovação da gestão na cidade ao pleito estadual.





Presidência e Senado

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em Minas Gerais, com 48,29% dos votos ante 43,6% de Jair Bolsonaro (PL). Em BH, o cenário foi diferente, com vitória do candidato à reeleição. O atual presidente teve 46,6% dos votos na capital e o petista, 42,53% das escolhas.





Na disputa pelo Senado, os votos de Belo Horizonte também foram diferentes do estado. Cleitinho Azevedo (PSC) foi eleito com 41,53% contra 35,80% de Alexandre Silveira (PSD) e 19,69% de Marcelo Aro (Progressistas).





Na capital, no entanto, Silveira, candidato apoiado por Lula, teve a maior votação, com 37,79% das escolhas. Cleitinho ficou logo atrás com 37,13%. Marcelo Aro repetiu os 19,00%, votação similar ao quadro estadual.