Bolsonaro sobre apoio de Zema: 'Decisivo para a nossa reeleição'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou como "essencial" e "decisivo" o apoio no segundo turno da eleição presidencial de Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais reeleito no último domingo (02/10). Bolsonaro foi ao segundo turno com 43,20% dos votos válidos, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 48,43%.









"Há esse interesse meu, obviamente por parte do governador, como agora tem duas opções, entre as duas uma ele descarta de imediato, e a outra é continuidade do que fizemos até o momento, que fará bem para o estado de Minas e para o Brasil. Então, agradeço aqui o apoio do Zema neste momento e, mais do que bem-vindo, ele é essencial, ele é decisivo para a nossa reeleição", completou Bolsonaro.





Zema foi reeleito governador mineiro em primeiro turno, com 56,18%. O segundo colocado foi Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado justamente por Lula, com 35,08%.





Apesar disso, Lula liderou também em Minas, com 48,29% em Minas, contra 43,60% de Bolsonaro. O candidato à reeleição, agora oficialmente com Zema, espera virar também no estado.





"Eu tenho certeza disso. O Zema tem uma grande, uma enorme credibilidade, dada à administração que ele fez. Esse apoio, no meu entender é decisivo, e em Minas Gerais nós vamos ter uma boa diferença para o adversário", afirmou Bolsonaro.