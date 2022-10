Zema ao justificar apoio a Bolsonaro: 'Herdei uma tragédia'

Ao anunciar apoio a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição deste ano, Romeu Zema (Novo) afirmou que herdou "uma tragédia" quando assumiu como governador de Minas Gerais, em 2019. Zema - reeleito em primeiro turno em 2022 - é sucessor de Fernando Pimentel (PT) no Governo de Minas, que por sua vez é correligionário de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival de Bolsonaro este ano.

"Eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu mais do que ninguém herdei uma tragédia. E não foi só o estado não, perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT", afirmou Zema, em pronunciamento.