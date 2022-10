Duda Salabert: 'Defenderei que o PDT declare apoio crítico a Lula'

A vereadora de Belo Horizonte eleita deputada federal no último domingo (02/10) Duda Salabert (PDT-MG) afirmou nesta terça-feira (04/10) que vai defender um "apoio crítico" do partido a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula vai disputar o segundo turno da eleição presidencial contra Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição.

"Hoje às 11:30 irei participar da reunião da executiva do PDT . Na condição de vice-presidenta nacional do partido e de deputada federal eleita, defenderei que o PDT declare apoio crítico à candidatura de Lula ", escreveu Duda nas redes sociais.

No primeiro turno da eleição presidencial, Lula teve 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro foi o segundo com 43,20%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 4,16%, e Ciro. Os outros candidatos não superaram 1%.

Já Duda Salabert foi a terceira mais votada em Minas para deputada federal, com 208.332. Ela ficou atrás do também vereador belo-horizontino Nikolas Ferreira (PL-MG), com 1.492.047 votos - recorde histórico em Minas - e do candidato à reeleição André Janones (Avante-MG), com 238.967.