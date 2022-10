Seis vereadores de BH são eleitos deputados em Minas Gerais

Nely Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi eleita deputada federal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O primeiro turno das eleições gerais de 2022 impactou diretamente a composição da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Dos 25 vereadores belo-horizontinos que tentaram eleição para senador, deputado federal ou deputado estadual, seis conseguiram ser eleitos.









O destaque foi Nikolas Ferreira. O aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) - que tenta reeleição em 2022 e disputará o segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - foi o candidato a deputado federal mais votado do Brasil, com 1.492.047 votos.





Os seguintes vereadores tentaram, sem sucesso, eleger-se deputado federal: Álvaro Damião (União), Cleiton Xavier (PMN), Irlan Melo (Patriota), Iza Lourença (Psol), Juninho Los Hermanos (Avante), Léo Burguês (União Brasil), Miltinho CGE (PDT) e Walter Tosta (PL).





Já Ciro Pereira (PTB), Dr. Célio Frois (PSC), Flávia Borja (Avante), Hélio da Farmácia (PSD), Marcos Crispim (PP), Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB), Rubão (PP), Wesley Autoescola (PP) e Wilsinho da Tabu (PP) tentaram ser eleitos como deputado estadual.





Bruno Miranda (PDT) não foi eleito senador. Henrique Braga (PSDB) era seu primeiro suplente caso eleito.





Substituições





Os seis eleitos já têm suplentes definidos, conforme a votação nas eleições municipais de 2020. Nikolas Ferreira será reposto por Uner Augusto (PRTB) e Wagner do Sinjus (PDT) vai substituir Duda Salabert. Nikolas e Duda, rivais diretos na Câmara de BH e vereadores mais votados da história da cidade, vão seguir a disputa em Brasília.





Presidente da Câmara de BH, Nely Aquino vai dar lugar a Loíde Gonçalves (Podemos). Cida Falabella (Psol) entrará na vaga de Bella Gonçalves (Psol), Maninho Félix (PSD) substitui Bim da Ambulância, e Dr. Bruno Pedralva (PT) vai assumir a vaga de Macaé Evaristo.





Antes de assumirem como deputados, os seis vereadores vencedores em 2022 terminam o ano na Câmara de BH. A posse dos seis novos parlamentares belo-horizontinos deve acontecer em fevereiro de 2023.