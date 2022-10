Deputados estaduais veteranos são unanimidade na lista dos dez mais votados em Minas Gerais. O bolsonarista Bruno Engler puxa a fila, com 637.412 votos. A marca é um recorde no estado, superando os 516.390 votos de Mauro Tramonte (Republicanos) em 2018.

Apoiado por Bolsonaro, Bruno Engler (PL) se destacou no pleito de 2022

Tramonte, contudo, figura no top 10 dos deputados estaduais mais votados em Minas. A lista não conta com nenhum novato e tem PSD, PL e Avante em evidência, com dois nomes cada. PT, Republicanos, PSC e MDB tiveram um candidato eleito cada.