Para atrair PSDB, Lula avalia apoiar Eduardo Leite e ficar neutro em Pernambuco

Na ofensiva para ganhar o apoio do PSDB, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admite apoiar o ex-governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e manter uma certa neutralidade em Pernambuco, onde Marília Arraes (Solidariedade) compete com a tucana Raquel Lyra. Nesse cenário, Lula não visitaria o estado no segundo turno.

O senador Tasso Jereissati (PSDB) afirmou nessa segunda-feira (3/10) que defenderá que o partido apoie a candidatura Lula no segundo turno das eleições presidenciais.

A executiva do PSDB se reunirá nesta terça-feira (4/10), mas a expectativa é que o partido libere seus filiados. "Minha opinião, não é necessariamente a do partido, é que temos ir com Lula", disse Tasso.