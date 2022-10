Soraya Thronicke sobre Lula e Bolsonaro: 'Bandidos'

Soraya Thronicke (União Brasil) declarou que não apoiará nenhum dos dois candidatos (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP) Quinta colocada no primeiro turno da disputa presidencial, com 0,51% dos votos, Soraya Thronicke (União Brasil) declarou que não apoiará nenhum dos dois candidatos com mais votos no pleito de domingo (2/10), o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). Por meio das redes sociais, os classificou como “bandidos”.

Antiga aliada da base de Jair Bolsonaro, ela falou sobre decisão ser de cunho pessoal. A candidata é senadora e esteve envolvida na CPI da Covid, que investigou a corrupção em meio à compra de vacinas para o Brasil. Antes da ascensão de Bolsonaro, Soraya participou do movimento anticorrupção, que tinha como alvo direto o PT, sigla de Lula.

O posicionamento, no entanto, não agradou os internautas que lançaram críticas pela senadora se manter isenta diante da polarização. “Se o Brasil está acima da Soraya, o mínimo seria ver que não podemos continuar com Bolsonaro no poder presidencial”, disse um perfil.

Ainda que Soraya tenha definido posição diante do segundo turno, o partido dela, o União Brasil, segue sem uma resposta oficial. O presidente Luciano Bivar (PE) declarou, nesta segunda-feira, que decidirá em 48 horas qual dos dois candidatos irá apoiar.

Em nota, enviada mais cedo para a imprensa, o partido disse que está “sempre em defesa da democracia, do Estado de Direito e daqueles que querem o Brasil mais próspero, mais justo e mais sereno”. Aliados de Lula entenderam como uma sinalização.

