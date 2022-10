Casimiro declara voto em Lula: 'Se Bolsonaro tá de um lado, eu tô do outro'

Jornalista Casimiro declarou apoio a Lula (PT) (foto: Reprodução/Instagram)

"Eu vou votar no Barba. Se o Bolsonaro está de um lado e tô do outro"



Casimiro declara voto em Lula!pic.twitter.com/xySiAvwRFc %u2014 Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 3, 2022

O jornalista e streamer Casimiro Miguel foi ao Twitter declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Em uma de suas lives, ele comentou que não ficaria ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL).“Eu vou votar no 'Barba'. Não tem jeito, tá ligado? Porque, se o Bolsonaro tá de um lado, eu estou do outro”, afirmou Casimiro.No primeiro turno, Cazé, como é conhecido, declarou apoio à candidatura da economista Sofia Manzano (PCB), na última quinta-feira (29/10).

Desta forma, Casimiro passa a fazer parte do grupo de pessoas públicas que se declararam favoráveis a Lula, como Nando Reis, Caetano Veloso, Wagner Moura e outros.