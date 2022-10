Ciro Nogueira sobre o 1º turno: 'Brasil fez um plebiscito e derrotou Lula'

Ciro Nogueira (PP-PI) disse que eleição demonstrou a derrota de Lula (foto: EVARISTO Sá / AFP)

O primeiro turno foi um plebiscito. Há UM ANO, Lula está aí, como salvador da Pátria, 1º das pesquisas. O Brasil fez um plebiscito e derrotou Lula! %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) October 3, 2022

Derrotou, primeiro, porque teve todo esse tempo para lhe entregar o comando do país e disse NÃO! E derrotou em dobro porque não lhe deu vantagem para apenas adiar uma vitória. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) October 3, 2022

Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), foi às redes sociais nesta segunda-feira (3/10), primeiro dia após o primeiro turno das eleições realizado nesse domingo (2/10), para comemorar uma suposta "derrota de Lula" no pleito.Nos dias que antecederam a votação, as pesquisas indicavam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderia vencer ontem, cenário que não foi confirmado com a contagem dos votos. Contudo, o petista ficou com 48,4% dos votos válidos, quase cinco pontos percentuais acima do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL)."Há um ano, Lula está aí, como salvador da Pátria, 1º das pesquisas. O Brasil fez um plebiscito e derrotou Lula", postou o político.Apesar de Lula estar na frente, Nogueira acredita que o resultado foi uma mensagem do povo favorável ao presidente.