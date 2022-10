Bolsonaro busca mais de 70% dos votos de Tebet e Ciro para derrotar Lula

Os dois adversários do primeiro turno receberam 8,5 milhões de votos juntos (foto: Foto 1: Evaristo Sa/AFP Foto 2: Reprodução/Roda Vida Foto 3: Reprodução/Senado Federal)









Enquanto Bolsonaro foi escolhido por 51 milhões de pessoas , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o voto de mais de 57,2 milhões. Além da senadora e do pedetista, também estão em jogo outros 1,4 milhão de votos dos demais candidatos. Entre eles, dois se destacam: Soraya Thronicke (União), com 600 mil, e Felipe D'Avila (Novo), com 559 mil.

Tebet se posiciona

Com quase 4,16% dos votos, Tebet prometeu se posicionar na disputa entre Lula e Jair Bolsonaro no segundo turno.

"Não esperem de mim, eu, que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país, este país que tanto precisa de nós - de reflexão, mas de ação -, não esperem de mim omissão", declarou a senadora.



Ciro se diz preocupado Depois de ficar em quarto lugar na corrida ao Planalto, o ex-ministro disse estar "exremamente preocupado" com o destino do Brasil

“Eu quero agradecer aos brasileiros que deram seus votos a mim. Quero dizer que estou profundamente preocupado com o que está acontecendo com o Brasil. Eu tenho 64 anos de vida, 42 dedicados ao Brasil, e nunca vi nada tão complexo e desafiador”, disse o ex-governador do Ceará.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) precisa conquistar pelo menos 6,2 milhões de votos dentre os obtidos por Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno das eleições para superar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se reeleger no Palácio do Planalto. A diferença corresponde a mais de 70% dos 8,5 milhões de votos recebidos juntos pela emebedista e o pedetista.