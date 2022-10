Ciro: 'Estou extremamente preocupado com o destino do Brasil'

Ciro fez anuncio após ficar em quarto na disputa ao Planalto (foto: TV Globo/Reprodução) Depois de ficar em quarto lugar na corrida ao Planalto, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disse estar “exremamente preocupado” com o destino do Brasil.









“Eu quero agradecer aos brasileiros que deram seus votos a mim. Quero dizer que estou profundamente preocupado com o que está acontecendo com o Brasil. Eu tenho 62 anos de vida, 42 dedicados ao Brasil, e nunca vi nada tão complexo e desafiador”, disse o ex-governador do Ceará.





Ciro ainda deixou em aberto quem deve apoiar no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) . “Peço um tempo para conversar com meus colegas e amigos”, afirmou.





Ciro Gomes ficou atrás de Simone Tebet (MDB) na corrida eleitoral. Agora, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro disputam segundo turno.