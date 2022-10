Nordestinos sofrem com xenofobia após resultado das eleições presidenciais

Lula teria ficado em segundo lugar se não fossem os votos em massa dos nordestinos (foto: Reprodução/PT) O Nordeste foi responsável pela virada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), no resultado da apuração dos votos da eleição presidencial na noite desse domingo (2/10). Bolsonaro liderava enquanto as urnas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste eram apuradas. No entanto, a região do Nordeste deu 10,96 pontos de vantagem a Lula em relação a Bolsonaro, fazendo com que o petista assumisse a liderança dos votos.





O resultado final no Nordeste é o dobro da diferença final entre os candidatos. No Brasil inteiro, Lula ficou 5,19 pontos à frente do ex-capitão. Por isso, sem os votos em massa dos nordestinos, o petista teria ficado em segundo lugar no pleito de ontem.





No entanto, o resultado final das urnas fez com que alguns apoiadores de Bolsonaro atacassem a região. Nas redes sociais, a palavra “nordestino” está entre as mais comentadas, com pessoas xingando e outras defendendo. Entre as ofensas, muitos associaram a fome e a miséria, com o voto em Lula.

Nossos irmãos compatriotas nordestinos são gente de bem em sua maioria, porem muitos são ainda presos ao analfabetismo e ignorância. Vamos torcer para que repensem seu voto. A hora não é de desunião, pois é isso que os estrangeiros querem. %u2014 HOMEM DO ESPAÇO (@hdoespaco) October 3, 2022





O comentarista Rodrigo Constantino, apoiador entusiasta de Jair Bolsonaro , foi um dos que fizeram a relação. Em sua afirmação nas redes sociais, Constantino ressaltou que “a parte do país que mais recebe assistencialismo decide sobre a parte do país que mais produz para o PIB.”

Por isso é onde existe mais miséria, mais fome, menos saúde e educação. Me perdoem os bons nordestinos, mas por essas que passam pelo que passam e merecem( apesar de quem Minas não ficou muito atrás em burrice eleitoral). Por ser pobre precisa ser burro tbm? %u2014 jaderson bruzzi (@JadersonBruzzi) October 3, 2022





Lula venceu em todos os estados do Nordeste, enquanto Bolsonaro teve seu melhor desempenho no Centro-Oeste e no Sul, onde angariou a maior parte dos votos em todos os estados das duas regiões e no Distrito Federal.

Nordestinos votam em candidatos de esquerda e depois saem do seu estado pra tentar uma vida melhor sul.



Esse é o tweet %u2014 Bruna Baracho (@Sinceramente_s2) October 3, 2022





No Sudeste, maior colégio eleitoral do Brasil, Bolsonaro ficou à frente em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Lula, no entanto, venceu em Minas Gerais.

Leia mais: Votações de Lula e Bolsonaro em Minas coincidem com os índices do Brasil





O Norte foi a região mais dividida, com o petista à frente em quatro estados (Amapá, Amazonas, Pará e Tocantins); e o presidente, em três (Acre, Rondônia e Roraima).





Contudo, o Nordeste é a região do país onde Bolsonaro mais ganhou votos em relação ao primeiro turno de 2018: 1,32 milhão.