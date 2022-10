Lira volta a criticar institutos de pesquisa

Lira voltou a atacar institutos de pesquisa (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados) O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou novamente os institutos de pesquisa, na manhã desta segunda-feira (3/10).









"As urnas aprovaram as pautas de modernizaçao do Brasil e confirmaram que estamos no caminho certo. Ao contrário das pesquisas, os números não erram. E esta vontade se confirmará ainda mais no segundo turno. Será mais uma festa da democracia!", disse Lira no Twitter.

