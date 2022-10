2° turno: Lula e Bolsonaro recomeçam campanha nesta segunda-feira (3)

A partir das 17h de hoje e até o dia 29 está liberada a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata (foto: CAIO GUATELLI / AFP e NELSON ALMEIDA / AFP)

As campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro, assim como as dos candidatos a governador que disputarão o segundo turno, podem fazer comício a partir das 17h de hoje — decorridos, portanto, 24 horas do encerramento da votação em primeiro turno, como estabelece a lei eleitoral — até o dia 27.

Também a partir das 17h de hoje e até o dia 29 está liberada a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na tevê começará na próxima sexta-feira e seguirá até 28 de outubro. Os candidatos, tanto a presidente quanto a governador, terão o mesmo tempo para apresentar suas propostas.

O primeiro debate presidencial previsto para segundo turno será o do pool formado pela Rede Bandeirantes, TV Cultura, Folha de S.Paulo e UOL, ainda sem data definida. O segundo ocorrerá no dia 22 e será promovido por SBT, CNN Brasil, Veja, Terra, Estadão e Nova Brasil FM. O último marcado é o da TV Globo, no dia 28.



