Zema quer anunciar apoio a Bolsonaro até quarta (5): 'Conversas adiantadas'

Zema (foto) não quer caminhar com Lula e deve seguir com Bolsonaro no segundo turno nacional (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 2/10/22)

'Lulema' e 'Bolsozema'

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deve anunciar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição nacional entre esta terça-feira (4/10) e quarta (5). Nesta segunda-feira (2/10), segundo Zema, houve diálogo com o entorno de Bolsonaro para tratar do acordo."Estamos com as conversas bem adiantadas. Vale lembrar que não sou do partido do presidente. Ele teve, aqui, um candidato a governador (Carlos Viana); eu tive um candidato a presidente (Felipe d'Avila). As conversas que tivemos hoje estão caminhando muito bem. É provável que amanhã ou depois a gente já anuncie o apoio ao presidente", disse Zema, nesta segunda-feira (3/10), em entrevista à GloboNews.Mais cedo, Zema condicionou o apoio a Bolsonaro ao embarque do PL na base aliada ao Palácio Tiradentes na Assembleia Legislativa . Segundo apurou ocom fontes do partido, fazer parte do grupo governista no Parlamento estadual não é empecilho.Um dos pontos que pesa a favor da união é o fato de 7 dos 9 deputados estaduais eleitos pela legenda do presidente terem apoiado a reeleição de Zema em detrimento à candidatura do correligionário Carlos Viana. Antes mesmo da eleição, parte do PL criticou a tentativa de Viana de emplacar sua candidatura — o palanque, contudo, foi montado porque Bolsonaro não conseguiu acordo com o Novo em Minas já no primeiro turno.

Zema venceu a disputa estadual com 56,18% dos votos válidos, contra 35,08% de Alexandre Kalil (PSD). No plano nacional, Bolsonaro conseguiu 43,2%, ante 48,43% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Antes da ida da população às urnas, pesquisas apontavam tendência de voto "casado" do eleitor mineiro em Zema e Lula. O governador admitiu o movimento, mas afirmou ter recebido apoio de simpatizantes do atual presidente.



"Tivemos muito esse tipo de voto (Luzema). Mas posso dizer que tivemos muito, também, o voto Bolsozema", afirmou.

Durante a entrevista, Zema voltou a criticar o antecessor Fernando Pimentel (PT), que ontem perdeu a eleição para a Câmara dos Deputados, e descartou caminhar ao lado de Lula. "Apoiar o PT, de forma alguma. O PT destruiu Minas e diversas cidades relevantes, como Uberlândia e Pouso Alegre, que tiveram gestões desastrosas".

Ontem, em Brasília (DF), Bolsonaro reforçou o desejo de ter o apoio de Zema e afirmou que os contatos por uma união já haviam sido iniciados