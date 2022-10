Bolsonaro sobre 2º turno: 'Nunca perdi uma eleição e não será agora'

"Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar. Mas sabemos onde queremos chegar e como chegaremos lá. Pela graça de Deus, nunca perdi uma eleição e sei que não será agora, quando a liberdade do Brasil inteiro depende de nós, que iremos perder", escreveu o presidente Jair Bolsonaro no Twitter.

- Nossos adversários só se prepararam para uma corrida de 100 metros. Nós estamos prontos para uma maratona. Vamos lutar com confiança e com força cada vez maior, certos de que vamos prevalecer pela pátria, pela família, pela vida, pela liberdade e pela vontade de Deus! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 Jair M. Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@jairbolsonaro) October 3, 2022





"Elegemos governadores no 1° turno em 8 estados e elegeremos nossos aliados em outros 8 estados neste 2° turno. Esta é a maior vitória dos patriotas na história do Brasil: 60% do território brasileiro será governado por quem defende nossos valores e luta por um país mais livre", escreveu Jair Bolsonaro.

- Elegemos governadores no 1° turno em 8 estados e elegeremos nossos aliados em outros 8 estados neste 2° turno. Esta é a maior vitória dos patriotas na história do Brasil: 60% do território brasileiro será governado por quem defende nossos valores e luta por um país mais livre. %u2014 Jair M. Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@jairbolsonaro) October 3, 2022



O presidente também voltou a atacar os institutos de pesquisas. "Muita gente se deixou levar pelas mentiras propagadas pelos institutos de pesquisas, que saíram do 1° turno completamente desmoralizados. Erraram todas as previsões e já são os maiores derrotados desta eleição. Vencemos essa mentira e agora vamos vencer a eleição!", pontuou.

"Esta disputa não decidirá apenas quem assumirá um cargo nos próximos quatro anos. Esta disputa decidirá nossa identidade, nossos valores e a forma como seremos vistos pelo mundo e pelo próprio Deus. Lutemos pela liberdade, pela honestidade, por nossos filhos e pelo Brasil", pontuou o presidente.