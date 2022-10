Veja os 9 ex-ministros de Bolsonaro eleitos

Moro e Damares foram eleitos para o Senado; Salles e Pazuello para a Câmara dos Deputados (foto: Carolina Antunes/PR/Alan Santos/PR/Carolina Antunes/PR/Marcos Corrêa/PR)



Nove ex-ministros do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram eleitos para cargos na Câmara ou no Senado. Três candidatos disputam o 2º turno, que ocorre no dia 30 de outubro , em nivel federal e estadual.Entre os candidatos eleitos estão nomes que ficaram nacionalmente conhecidos como ex-ministra da Mulher, Damares Alves (Republicanos), o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello (PL), o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL) e o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União).

Damares

Damares Alves foi eleita senadora pelo Distrito Federal com 45,31% dos votos válidos, ao todo, 714.562 votos. A ex-ministra não teve apoio do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, isto porque Flávia Arruda (PL), do partido do presidente, também concorria a vaga no Senado.





Pazuello





Eduardo Pazuello foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro , com 205.324 votos - 2,4%. O ex-ministro da Saúde ganhou notoriedade ao assumir a pasta entre 2020 e 2021, principalmente por conduzir a pandemia no Brasil no período mais intenso de contaminação e mortes.





Pazuello ainda foi apontado pelos senadores como um dos responsáveis pela crise que aconteceu no Amazonas, onde centenas de pessoas morreram sem oxigênio.

Salles

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo com mais de 640 mil votos. Salles foi alvo de investigações para apurar crimes contra a administração pública - corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando.

Sergio Moro





O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sergio Moro foi eleito senador pelo Paraná com 1.953.188 votos. Moro disputou a vaga ao Senado com o atual senador Álvaro Dias (Podemos), considerado um dos "padrinhos" do ex-juiz, que ficou na terceira posição.





Apesar de Moro ter deixado o cargo por discordar do Jair Bolsonaro, ao alegar que o presidente tentou fazer "interferências" na Polícia Federal, na reta final da campanha eleitoral o ex-ministro demonstrou apoio a Bolsonaro, com o intuito de "combater o PT".









Marcelo Álvaro Antônio

Marcelo Álvaro Antônio (PL), ex-ministro do Turismo , foi reeleito com 31.025 votos, deputado federal por Minas Gerais. O número de votos do parlamentar caiu expressivamente. Em 2018, Álvaro foi escolhido por cerca de 230 mil eleitores.

Marcos Pontes

Osmar Terra





Osmar Terra (MDB), ex-ministro da Cidadania, foi reeleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul com 103.245 votos.

Rogério Marinho





Rogério Marinho (PL), ex-Ministro do Desenvolvimento Regional foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte com 708.351 votos.

Tereza Cristina

A ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina ganhou disputa pela vaga no Senado pelo Mato Grosso do Sul com ampla margem de diferença. Tereza foi eleita 60,94%, ao todo, 829.149 votos.









Segundo turno





O ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto (PL) segue na disputa eleitoral para o cargo de vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro.

















Ex-ministros não eleitos





Flávia Arruda (PL), ex-ministra chefe da secretaria de Governo, perdeu o cargo no Senado pelo Distrito Federal para Damares.





Abraham Weintraub (PMB), ex-ministro da educação, concorria a deputado federal pelo estado de São Paulo.





Gilson Machado (PSC) buscava uma vaga no senado por Pernambuco. João Roma (Cidadania) entrou na disputa pelo governo da Bahia - o estado terá segundo turno entre ACM Neto e Jerônimos.





Mandetta perdeu em Mato Grosso do Sul para Tereza Cristina.